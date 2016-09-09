Україна передала Меркель та Олланду списки із 45 заручників на Донбасі – Геращенко
Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв нещодавно передав в офіси канцлера Німеччини і президента Франції списки з 45 українських заручників на Донбасі з проханням активізувати зусилля для їхнього звільнення з полону.
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
"Нещодавно радник президента Єлісєєв передав списки 45 наших заручників, чиє місцеперебування відоме, в офіси канцлера Німеччини і президента Франції з проханням активізувати наші спільні зусилля задля їхнього звільнення з полону", - зазначила вона.
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"Під час розмови з канцлером Ангелою Меркель президент Петро Порошенко особливо акцентував увагу на питанні звільнення заручників – і політв'язнів в РФ, і заручників на окупованих територіях", - зауважила Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше перший віце-спікер заявляла, що в заручниках на окупованих територіях на сьогодні залишаються 115 громадян України.