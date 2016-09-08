Українська сторона заявила про готовність до "найширших компромісів" для звільнення заручників на Донбасі

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, сьогодні координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріш зустрівся з родинами заручників, яких утримують у тюрмах на окупованих територіях.

"Під час зустрічі мами і дружини змогли почути інформацію з перших вуст про роботу групи і спільні зусилля в питанні звільнення заручників, а також доступу до них міжнародних гуманітарних організацій та медиків. Також Тоні Фріш поспілкувався з хлопцями, що пережили полон. Маю зауважити, що влітку під час своєї поїздки на окупований Донбас Тоні Фріш мав подібні зустрічі з родинами тих, кого затримано за порушення законів України і хто зараз перебуває у слідчих ізоляторах", - повідомила Геращенко.

"Ще і ще раз наголошую, що в питанні звільнення заручників українська сторона готова до найширших компромісів і розглядає це питання як виключно гуманітарне, де потрібно уникати політизації і шантажу", - додала представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Контактної групи.