Геращенко закликала країни НАТО тиснути на Росію для звільнення заручників на Донбасі

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Депутат зауважила, що вона разом із новообраним керівником української парламентської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Іриною Фріз зустрілися з главою Представництва НАТО в Україні, директором Офісу зв'язку НАТО в Україні Олександром Вінніковим та його колегами.

Під час зустрічі, повідомила Геращенко, представники ВР поінформували про хід Мінських переговорів. Крім того, вона детально розповіла про безпекову і гуманітарну складові, про "крихкість режиму тиші на Донбасі і фактично заблокований процес звільнення заручників".

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"Просимо країни НАТО доєднатися до тиску на РФ в питанні звільнення заручників", - написала парламентар.

Також, за її словами, «говорили про активізацію нашої співпраці по реформуванню сектору безпеки і посиленню міжпарламентського діалогу". "Думаю, ця осіння сесія буде надзвичайно продуктивною щодо міжпарламентського діалогу Україна - НАТО. Разом шукаємо нові форми і методи протидії в цій "гібридній війні", яку РФ оголосила Україні і всьому цивілізованому світу", - йдеться у дописі Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше вона заявляла, що в заручниках на окупованих територіях залишаються 115 громадян України.