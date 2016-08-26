Геращенко заявила про готовність України до компромісів у гуманітарному блоці Мінських угод

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає 112 Україна.

"У гуманітарному блоці Мінських угод ми готові до компромісів заради двох цілей: перша – звільнення всіх заручників, друга – безперешкодний доступ гуманітарних міжнародних місій на всю територію конфлікту", - зазначила вона.

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При цьому Геращенко уточнила, що Україна згодна шукати правові механізми для зміни запобіжного заходу прихильників так званих "ДНР/ЛНР" і можливості їхнього обміну на людей, яких тримають у заручниках бойовики. "У тих випадках, де закон дозволяє, ми йдемо на те, щоб шукати правові механізми, як для людей змінити запобіжний захід, як їх передати для того, що звільнити наших людей", - сказала вона.

За словами Геращенко, за рік, з червня 2015 року до сьогодні, уряду вдалося звільнити близько 80 українців.