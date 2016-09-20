В МЗС України заявляють, що Кремль не дає наказ бойовикам припинити обстріли

Про це в ефірі 5 каналу заявив директор Департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв.

"Ми за останні дні побачили, що хоча і інтенсивність обстрілів суттєво знизилася, про припинення вогню не йдеться. І на жаль, знову-таки для української сторони, тому що ми послідовно закликаємо Росію припинити вогонь і ці месиджі постійно також ідуть і з Берліна, і з Парижа в Москву. Ми бачимо, що Кремль не дає відповідного указу своїм окупаційним силам та контрольованим Кремлем бойовикам", - зазначив він.

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Зі слів Макеєва, щодня українські дипломати доносять до міжнародних партнерів те, що необхідно і далі посилювати тиск на Російську Федерацію.

"Українські дипломати намагаються щодня доносити до наших міжнародних партнерів – це те, що ситуація, на жаль, не покращується і про те, що треба далі посилювати тиск на Російську Федерацію, бо без того, щоб Москва була змушена грати по правилах, виконувати Мінські домовленості, будь-якого процесу годі й очікувати", - зауважив директор Департаменту політики та комунікації МЗС України.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами директора Департаменту політики та комунікації МЗС України Олексія Макеєва конкретної дати наступної зустрічі у "нормандському форматі" немає.