У МЗС пояснили, чому досі немає конкретної дати зустрічі "нормандської четвірки"

Про це Макеєв сказав в ефірі 5-го каналу.

"Їх поки не має... Ні, зараз ніяких конкретних дат не має. Найголовніше зараз - вийти на спільне бачення того, що може складати домовленості, які лідери в "нормандському форматі" можуть досягти", - сказав Макеєв.

При цьому він повідомив, що зустрічі лідерів держав є найголовнішим елементом дипломатичних переговорів, що мають закінчуватись певними рішеннями.

За словами Макеєва, на попередніх зустрічах на рівні глав МЗС чотирьох країн завжди велась підготовка "чогось більшого і змістовнішого".

"Абсолютно всім сьогодні очевидно, що аби Росія погодилася і була змушена виконувати свої домовленості - для цього потрібна зустріч на найвищому рівні, і тому за дорученням президента уся дипломатична служба працює для того, щоби досягти цього результату", - сказав Макеєв.

Таким чином, за його словами, як тільки з'явиться можливість вийти на такі домовленості й довести їх до Кремля, тоді можна говорити про дату зустрічі у "нормандському форматі".

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"Триває робота на різних рівнях з тим, щоб все ж таки узгодити якісь дуже конкретні і практичні речі: як розвести сили, припинити вогонь і дати можливість ОБСЄ проконтролювати це припинення вогню, надавши спостерігачам Спеціальної моніторингової місії повний доступ до окупованої території Донбасу. І також йде робота над тим, щоб чітко побудувати такого роду «дорожню карту» виконання Мінських домовленостей, в яких була б передбачена як і послідовність кроків, так і гарантій, що ці кроки будуть виконані, і виконані насамперед російською стороною", - сказав Макеєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Після цього російська сторона під різними приводами уникає переговорів у такому форматі.

5 вересня президент Франції Олланд повідомив, що чотиристоронні переговори у «нормандському форматі» можуть відбутися найближчими тижнями.

Тоді ж Путін заявив, що йому «доведеться спілкуватися» з Порошенком у рамках «нормандського формату».

14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що глави МЗС України, Франції та Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на вищому рівні.

15 вересня у Кремлі заявили, що зустріч у «нормандському форматі» на вищому рівні може відбутися лише тоді, коли будуть «реальні питання» для обговорення.