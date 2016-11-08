Українська армія отримає від США броньовані авто медичної евакуації - Муженко

Українська армія найближчим часом отримає від США броньовані автомобілі медичної евакуації.

Про це повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

«Завдяки партнерам зі США найближчим часом Збройні сили України отримають броньовані автомобілі медичної евакуації», – заявив він.

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«Це стане можливим завдяки програмі міжнародної технічної допомоги. Дякую партнерам за підтримку. Вчасно надана медична допомога нашим солдатам на полі бою – безцінна», – додав Муженко.

Нагадаємо, в Україні В Україні проходили випробування новітніх вітчизняних розробок засобів протиповітряної оборони.

"Це покращить як ефективність застосування систем радіотехнічних військ, авіації, так і протиповітряної оборони. Повітряні сили крок за кроком набувають нових спроможностей", - заявляв головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.