ЗСУ випробовують новітні засоби ППО українського виробництва

Про це написав начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

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"Проводимо випробування можливостей новітніх вітчизняних розробок засобів протиповітряної оборони. Маємо достойні результати", - зауважив він.

"Це покращить як ефективність застосування систем радіотехнічних військ, авіації, так і протиповітряної оборони. Повітряні сили крок за кроком набувають нових спроможностей", - додав Муженко.

Раніше Турчинов в інтерв'ю УНІАН розповідав, що говорити, що Україна повністю має надійний захист і на суші, і з повітря і з моря, було б серйозним перебільшенням, і особливо гострі проблеми потрібно вирішувати в протиповітряній обороні.