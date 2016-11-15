Бойовики нанесли артудар по Новобахмутівці, у Мар’їнці обстріляли школу та декілька вулиць

На Донеччині бойовики нанесли артилерійський удар по Новобахмутівці Ясинуватського району. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

Зазначається, що у зв’язку із артударом пошкоджено сільськогосподарський комплекс. Зруйновано частину стін та даху зерносховища. На щастя постраждалих немає.

Крім того, у зв’язку із обстрілами бойовиків Мар’їнки, там було пошкоджено 3 поверхи школи №1, а також кілька вулиць житлового сектора: Жовтнева, Шевченка і Леніна.

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Навчальний процес у школі не зупинено, там продовжують вчитися 157 дітей, тому що іншої можливості здобувати знання у них немає.

«Інформація про інші пошкодження житлових будинків в результаті сьогоднішнього обстрілу досі надходить до Мар’їнського відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація за фактами - ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у СЦКК заявили, що українська сторона не застосовувала установки «Град» на Донбасі. Про це йдеться у заяві СЦКК, яку поширив на своїй сторінці у Facebоok прес-офіцер Тарас Грень.

Згідно із заявою, у звіті СММ ОБСЄ йдеться про те, що від 7, 8, 10, 12 та 14 листопада "зазначається, що спостерігачами та камерами Місії фіксувалися застосування РСЗВ БМ–21 "Град" в період з 4 по 13 листопада". "У випадку 13 листопада спостерігачі в районі м. Кадіївка лише чули вибухи схожі на вибухи РСЗВ", - йдеться у заяві.

При цьому, у звіті зазначається, що камери вночі можуть сприймати черги трасуючих снарядів 30-мм автоматичної гармати БМП-2 за постріли із «Градів».