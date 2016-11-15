В СЦКК спростували інформацію ОБСЄ про використання силами АТО "Градів"

У СЦКК заявили, що українська сторона не застосовувала установки «Град» на Донбасі. Про це йдеться у заяві СЦКК, яку поширив на своїй сторінці у Facebоok прес-офіцер Тарас Грень.

Згідно із заявою, у звіті СММ ОБСЄ йдеться про те, що від 7, 8, 10, 12 та 14 листопада "зазначається, що спостерігачами та камерами Місії фіксувалися застосування РСЗВ БМ–21 "Град" в період з 4 по 13 листопада".

"У випадку 13 листопада спостерігачі в районі м. Кадіївка лише чули вибухи схожі на вибухи РСЗВ", - йдеться у заяві.

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При цьому, у звіті зазначається, що камери вночі можуть сприймати черги трасуючих снарядів 30-мм автоматичної гармати БМП-2 за постріли із «Градів».

"За оцінкою фахівців, у нічний час при певному ракурсі камера відеоспостереження може сприймати черги трасуючих снарядів 30-мм автоматичної гармати БМП-2, як постріли з РСЗВ. Подібні випадки спостерігалися і у серпні цього року на Маріупольському напрямку, але не найшли підтвердження", - йдеться в заяві.

Як раніше повідомляв УНІАН, останні 5 діб йде активне розгойдування ситуації в ЗСУ. Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков. Він розповів, що відбувається це з використанням спецзасобів, "балакунів".

"Армію гойдають. Просто вдумайтеся - хтось зараз, прямо у цю хвилину, хитає настрій в армії. Цей хтось хоче домогтися перемоги над нами саме такою ціною", - зазначив Бірюков.

На його думку, Путін може напасти на Україну, якщо військових все-таки "розгойдає".