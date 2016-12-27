Двоє зниклих українських військових потрапили у полон бойовиків, їх доправили до Луганська

Цю інформацію офіційно підтвердили ТСН у штабі АТО.

Зв'язок із бійцями було втрачено напередодні в районі Золотого. За даними прес-центру штабу АТО, вони поверталися із лікарні до частини, близько 16-ї години збилися з дороги та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.

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Наразі відомо, що полонених доправили до Луганська.

"Близько 16.00 26 грудня 2016 року в районі КПВВ "Золоте" два військовослужбовці однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу, збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками", - йшлося у повідомленні штабу АТО.

Раніше в СБУ повідомили, що у заручниках на території України, яка захоплена проросійськими бойовиками, перебувають 110 осіб, ще 10 - на території самої Росії.