Обстріл бойовиками електриків поблизу Авдіївки: Жебрівський озвучив подробиці

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці Facebook.

«Сьогодні електромонтажники разом із службовцями ДСНС знову виходили на місце пориву ЛЕП, щоб відновити електропостачання для Авдіївки. Було виявлено два пориви лінії електропередач. Монтажники обленерго підготувались до ремонту, але коли один із них піднявся на опору ЛЕП, російські наймити відкрили по ньому стрілянину. На щастя, монтажник не отримав поранень, але ремонтні роботи довелось припинити, й о 14.45 бригада вимушена була повернутися назад», - написав Жебрівський.

За його словами, фахівці готуються завтра знову вийти на ремонт ЛЕП.

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Також голова ВЦА висловив подяку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ й особливо першому заступнику місії Александру Хугу, які «сьогодні спрацювали бездоганно».

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників вчора почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП. Сьогодні зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.