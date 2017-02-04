Бойовики обстріляли електриків, які проводили ремонтні роботи біля Авдіївки

Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко написав у Facebook.

"Попри режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачання електроенергії до Авдіївки. Про це проінформував президента віце-прем’єр Геннадій Зубко. Відновити ремонтні роботи не вдалося через прицільний вогонь", - зазначив Цеголко.

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Він додав, що відповідну інформацію надіслано ОБСЄ та міжнародним партнерам.

"Україна вимагає від Росії негайно припинити вогонь", - наголосив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників вчора почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП. Сьогодні зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки.

Сьогодні прес-служба ДСНС поінформувала, що піротехніки обстежили дорогу поблизу Донецької фільтрувальної станції. Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що роботи на Донецькій фільтрувальній станції припинено через обстріли.