Штаб АТО: бойовики продовжують видавати власні обстріли за вогонь українських військових

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 "Град", танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.

Загалом, протягом дня по Красногорівці було випущено 28 ракет РСЗВ, 29 мін калібром 120 міліметрів, 4 снаряди калібром 152 міліметри та здійснено 10 пострілів з танку. "Такі грубі порушення Мінських домовленостей красномовно свідчать про відверте небажання незаконних збройних формувань дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи", - повідомляють у штабі.

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"Разом із тим, інформаційні ресурси ОРДО і ОРЛО продовжують маніпулювати інформацією, намагаючись видати власні обстріли наших міст за нібито "дружній" вогонь українських артилеристів", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із цим, прес-центр штабу АТО наголошує, що подібна інформація не відповідає дійсності. Зазначається, що такого роду повідомлення за своїм змістом є яскравим прикладом ведення гібридної війни проти України. "Керівництвом штабу АТО віддано чіткі накази військам не піддаватись на провокації, та максимально дотримуватись режиму припинення вогню", - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, у штабі АТО раніше заявили, що незважаючи на домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом сьогоднішнього дня продовжують обстріли позицій українських військовослужбовців вздовж усієї лінії розмежування сторін.