Експерт назвав сценарії, які Кремль буде реалізовувати проти України в рамках "гібридної війни"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«На українському фронті світової гібридної війни ситуація залишається вкрай напруженою. Головний розрахунок противник робить на те, що політичний конфлікт і економічні проблеми підірвуть українську оборону з середини, а наші союзники здадуть свої позиції»,- переконаний експерт.

Читайте також"Посіяти хаос": глава контррозвідки розповів про новий сценарії Росії проти України

«Можна не сумніватися – Кремль готовий до цього та сподівається, що зможе нас штовхнути в спину, якщо ми раптом опинимося біля умовної прірви», - вважає Горбулін.

«Які сценарії може застосувати до нас Кремль найближчим часом? Сценарій, який умовно назвемо війною, – це може бути наступ збройних формувань з Донбасу, підтриманих російськими військами з усіх можливих напрямків; сценарій ультиматуму – це може бути ультиматум щодо федералізації та фактичної десуверенізації України; сценарій деградації - перетворення України на «сіру зону», нічийну територію нестабільності та замороженого конфлікту, приречену на поступову деградацію», - розповів академік.

«Який з цих сценаріїв буде реалізований – ми цього не знаємо, але маємо бути готовими до будь-якого з них», - наголосив Горбулін.