ООН викреслить зі списку обміну полоненими тих, хто не хоче повертатися на окуповані території Донбасу

"Те, що Україна вирішила передати цю оцінку місії ООН з прав людини, – це дуже правильний крок, тому що це орган, якому ми довіряємо, довіряють представники так званих "ДНР" і "ЛНР", довіряють представники Росії, яка теж перебуває на переговорах у Мінську. Якщо місія скаже, що людина чітко визначилася, що не хоче на непідконтрольну територію, то її повинні викреслити зі списків", - цитує Лутковську 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, за словами представника України у гуманітарній підгрупі Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, майже 200 осіб зі списку "Л/ДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній Україні території.