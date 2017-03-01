Майже 200 осіб зі списку "Л/ДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній Україні території - Геращенко

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона висловила сподівання, що найближчим часом місія ООН детально вивчить списки осіб, які подали представники "Л/ДНР".

"Сподіваюся, цього тижня представники місії ООН з прав людини розпочнуть фіксувати заяви тих, хто є в списках ОРДЛО, але хоче залишитися на контрольованій українською владою території. Ми більше місяця вели важкі перемови про це і в Мінську, і з гуманітарними організаціями. Сподіваюся, зараз розпочнеться фактична робота, і від того, наскільки швидко пройде цей етап, залежить питання звільнення заручників і дата", - написала Геращенко.

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За її словами, "в списку тих, кого запитує ОРДЛО, майже дві сотні людей, які не бажають переміщення і хочуть залишитися на підконтрольній українській владі території".

«Задля звільнення наших хлопців ОРДЛО вимагає, щоб міжнародні гуманітарні місії засвідчили ці відмови і при цьому категорично проти залучення Міжнародного Червоного Хреста до питання звільнення заручників (хоч саме ця організація має найбільший досвід і є визнаною моніторинговою місією). Ми - за максимальне прискорення всіх процесів, тоді можна буде вийти на дату звільнення», - написала вона.

За словами Геращенко, на сьогодні в списку СБУ 113 заручників, яких утримують на окупованому Донбасі. Бойовики підтверджують тільки 47, водночас українська сторона знає місцезнаходження 59.

Геращенко також повідомила, що сьогодні на переговорах у Мінську українська сторона вчергове піднімала питання коректності інформації, яку дають ОРДЛО.

«Наприклад, рік ми розшукували людину, подаючи в усіх списках, і її нам не підтверджували, а з'ясувалося, що цей чоловік в Макіївській колонії», - зазначила вона.

Крім того, за словами Геращенко, українська сторона ще раз порушила питання негайного допуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях і вимагає, щоб заручники могли отримувати листи, передачі, дзвонити рідним. «Немає пояснення, чому в рамках Мінської групи вже два роки ці питання блокуються (хоч ми кожного разу їх піднімаємо), чому МКЧХ не може передати листи, чому хлопці вже 9 місяців не можуть телефонувати рідним. І лише ті, кому сприяє Москва, такий доступ отримують, можуть передати листи і посилки", - зазначила Геращенко.

Також вона поінформувала, що українська сторона гостро порушила питання невідповідності Мінським угодам указу президента РФ Володимира Путіна про так зване "визнання документів ОРДЛО".

"Я звернула увагу ОБСЄ, що це може вплинути і на звільнення заручників (є великий ризик, що деяких заручників можуть оголосити "громадянами ОРДЛО") і створює підгрунтя для націоналізації українських підприємств. Представники ОРДЛО заявили, що на українські підприємства на окупованих територіях введена "тимчасова адміністрація" (так сором'язливо вони називають націоналізацію української власності)", - написала Геращенко.

"Ну і ще, відлуння одного "приватного візиту" на Донбас: сьогодні ОРДЛО заявили, що в рамках "программы воссоединения народов Донбаса" вони тепер вимагають зворотній візит так званого "МНС і громадських організацій" на українські підприємства на підконтрольних територіях", - додала вона.