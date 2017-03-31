Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка"

Контрольовані Росією бойовики обстріляли позиції українських прикордонників на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар’їнка».

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні по обіді з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Україні території, проросійські незаконні збройні формування обстріляли позиції контрольного посту КПВВ «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники. Обстріл вівся зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм", - йдеться у повідомленні.

При цьому сказано, що постраждалих немає, а вогонь у відповідь не відкривався.

Як повідомляв УНІАН, обстріли в районі проведення АТО не припиняються. За минулу добу російсько-терористичні війська 69 разів обстріляли позиції ЗС України.