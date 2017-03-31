Доба в АТО: бойовики гатять з танків і великокаліберних мінометів, найгарячіше - в районі Луганського

Обстріли в районі проведення АТО не припиняються. За минулу добу російсько-терористичні війська 69 разів обстріляли позиції ЗС України. Про це у Facebook повідомляє прес-центру штабу АТО.

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"Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122мм, мінометів калібру 120мм та 82, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120мм і 82мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам’янки", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП противника била по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціям поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського.

"На Маріупольському напрямку з 82мм мінометів ворог обстрілював наші позиції в районі Мар'їнки, Красногорівки та Павлополя, БМП противника накривала вогнем захисників Мар'їнки та Широкиного. З гранатометів та великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь поблизу Водяного, Павлополя, Мар'їнки та Красногорівки. Снайпери противника активізувалися поблизу Новотроїцького", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку опорні пункти поблизу Троїцького ворог обстрілював з мінометів калібру 120мм, а з мінометів калібру 82мм бив по наших позиціях під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем гатили по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Валуйського, Попасної та Новозванівки. Великокаліберні кулемети обстрілювали наших воїнів в районі Валуйського.

Через серйозну вогневу активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Також у штабі нагадали, що минулої доби дев'ять наших захисників отримали поранення, чотири – бойове травмування. Двоє військовослужбовців Збройних cил України загинули. У четвер ввечері у прес-центрі розповіли, що військові загинули поблизу Авдіївки внаслідок обстрілу позицій однієї з окремих механізованих бригад з танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.