В Авдіївці тривають мінометні обстріли по промзоні

В Авдіївці Донецької області мінометні обстріли тривають по промзоні. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Також голова Донецької ВЦА повідомив, що вранці в Авдіївці відбулася координаційна нарада щодо вчорашніх обстрілів міста.

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"Провів вранці в Авдіївці координаційну нараду щодо вчорашніх обстрілів міста. ВЦА бере на себе усі витрати з організації похорону загиблих. Практично погодили питання про опіку над неповнолітніми дітьми загиблих. 4-річну дівчинку забирає до себе її 56-річна бабуся. З опікою над 7-річною дівчинкою питання ще узгоджується. Погодили питання про забезпечення родин матеріальною допомогою. Виділяємо матеріали на ремонт знищеного вчора вдома", - повідомив Павло Жебрівський.

Нагадаємо, в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинули 4 місцевих жителів.