Сьогоднішній обстріл Авдіївки, внаслідок якого загинуло четверо мирних жителів, кваліфіковано як теракт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Нагадується, що близько 19.00 під час артилерійського обстрілу житлових кварталів Авдіївки російсько-окупаційними військами четверо цивільних місцевих мешканців загинули та один отримав тяжке поранення, він знаходиться у лікарні.

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За попередньою інформацією, мирні громадяни загинули у результаті потрапляння снаряду на подвір’я будинку по вул. Сапронова. Особи загиблих наразі встановлюються. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Відомості за вказаними фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 258 (терористичних акт) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області.