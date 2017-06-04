Доба в зоні АТО: ворог 58 разів відкривав вогонь, загинуло двоє українських бійців

Протягом минулої доби противник 58 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО, двоє українських вояків загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямкувчора зафіксовано найбільше випадків застосування бойовиками зброї проти підрозділів української армії - 36 обстрілу.

Із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів проросійські бандформування неодноразово били по ЗСУ в районі Богданівки. З такого ж озброєння, а також з артилерії калібру 122 мм, загарбники били поблизу Чермалика. По позиціях сил АТО у Красногорівки найманці ввечері вчинили інтенсивний обстріл з танкових гармат, озброєння БМП і іншого озброєння.

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Не вщухали обстріли і на інших ділянках цього напрямку. Зокрема, поблизу Водяного, Гнутового, Новотроїцького та Талаківки противник систематично відкривав вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. А окремі опорні пункти ЗСУ в околицях Мар'їнки і Красногорівки були обстріляні бандитами з 82-мм мінометів. Кілька ворожих мін знову потрапили в житлові квартали Красногорівки, в результаті чого одна місцева мешканка отримав поранення.

На Донецькому напрямку бойовики 12 разів відкривали вогонь по ЗСУ.

Найчастіше ворог обстрілював позиції сил АТО в передмісті Авдіївки. Використовував 82-мм міномети, гранатомети різних модифікацій і стрілецьку зброю. В районі Верхньоторецького і Зайцевого бойовики також били по ЗСУ з мінометів калібру 82 мм. У Новолуганському, що на Светлодарській дузі, бандити відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського - з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, 3 червня ввечері російсько-терористичні бандформування вкотре обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію. Обставини і наслідки цього обстрілу з'ясовуються.

На Луганському напрямку за минулу добу зафіксовано 10 фактів використання противником зброї.

Пізно ввечері бойовики з міномета калібру 120 мм відкривали вогонь по позиціях ЗС України в районі Новоолексанрівки. Протягом дня під ворожими обстрілом з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів неодноразово були зміцнення сил АТО поблизу Новозванівки, Малинового, Кримського і Станиці Луганської. Неподалік Станиці Луганської та Кримського бандити також застосовували проти українських воїнів озброєння БМП.