Вони заявили, що будуть з Україною до перемоги і висловили захоплення хоробрістю самих українців.

Німецький канцлер Олаф Шольц виступив зі зверненням до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Кордони не можуть бути змінені силою", - наголосив Шольц і запевнив Україну в подальшій підтримці. Канцлер також сказав про необхідність посилення політики стримування і зміцнення оборони в Європі. "Разом із нашими союзниками ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - висловив думку Шольц.

"Без безпеки все інше - ніщо. Без безпеки немає ні свободи, ні демократії, ні прав людини", - зазначив канцлер, додавши, що найкращою гарантією такої безпеки залишається НАТО.

Шольц визнав, що останніми роками бундесверу "не приділяли належної уваги", однак тепер це в минулому. Влада вперше за десятиліття інвестує в оборону 2% ВВП. Шольц деталізував, що буде виділено гроші на нові вертольоти і винищувачі, фрегати і підводні човни, а також модернізовані бойові машини піхоти. Крім того, ракетами та безпілотниками буде розширено протиповітряну оборону.

Крім Шольца до українців звернулися й інші світові лідери. Серед них канадський та іспанський прем'єр-міністри Джастін Трюдо і Петро Санчес, президент Європейської ради Шарль Мішель. Вони записали спільне звернення до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення.

"Ми захоплюємося вашою хоробрістю і будемо з вами будь-що-будь", - сказав Трюдо.

Два роки війни в Україні

Сьогодні з нагоди другої річниці війни Генштаб ЗСУ порадував втратами окупантів. До скарбнички розбитої ворожої техніки додано літак А-50, вартістю понад $300 млн. Його збили ввечері 23 лютого.

Сьогодні вранці до Києва прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди другої річниці повномасштабної війни з РФ. Разом із нею до Києва приїхали прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджія Мелоні та Бельгії Александер де Кроо.

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