Без поранених не обійшлося.

У Миколаєві, ймовірно, є ракетні влучання: мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що близько 20 житлових будинків залишилися без дахів.

Про це чиновник написав під час повітряної тривоги в Україні в Telegram. "Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них - без дахів", - вказав він.

Також за даними Сєнкевича, у місті фіксують пошкодження газових і водопровідних мереж.

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Серед українців не обійшлося без поранених: одну людину госпіталізували медики, іншим допомагають на місці.

Сєнкевич пообіцяв дати детальніші цифри про постраждалих "трішки пізніше".

Зазначимо, що зранку ворог атакував Миколаїв дронами "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування.

Росія запустила по Україні ракети - є влучання у Києві

Сьогодні вранці країна-терористка Росія запустила по Україні чергову партію ракет: українцям повідомляли про пуски боєголовок Х-101/Х-555, Х-22 та виліт бортів Ту-95 з Каспійського моря. О 7:55 ранку стало відомо, що група ракет рухається у бік Київщини.

У мережі повідомляли про вибухи як в столиці, так і в області. Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в місті працює ППО. Є постраждалий у Дніпровському районі столиці. Також екстрені служби прямують у Голосіївський район, уточнював мер.

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