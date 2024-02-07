Унаслідок атаки з боку РФ у Києві багато постраждалих, а в Миколаєві є жертва.

Російські окупанти запустили ракети по Україні, першу групу крилатих ракет було помічено в Сумській області. Повітряна тривога в Україні рано вранці була в всіх областях.

Ракети прямували в бік Полтавської області, про це повідомили Повітряні Сили збройних сил України. "Харків - в укриття!", - зазначалося у повідомленні. Згодом стало відомо, що швидкості цілі є в напрямку Павлограда. У Повітряних силах додали, що Харкову загрожує ворожа балістика. Потім у ЗСУ закликали сховатися в укриття жителів Полтави. Потім повідомили, що на Київ зі сходу летять ракети.

Крім того, росіяни атакують дронами типу "Шахед" Миколаївську область. За попередніми відомостями ворог запускав з літаків, зокрема, ракети Х-22.

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У Харкові, Києві та Миколаєві лунали вибухи, є інформація про "прильоти". У Миколаєві є жертва. У Києві пошкоджено багатоповерхівку, загорілася будівля станції техогляду. Столична влада повідомила, що унаслідок ворожої атаки є шестеро постраждалих.

Ракетний удар по Україні 7 лютого - що треба знати

9.13. У більшості областей нашої держави вже немає повітряної тривоги.

8.53. За відомостями столичної влади, у Голосіївському районі екстрені служби гасять загоряння на кількох поверхах 18-поверхового та ліквідовують пожежу в будівлі станції техогляду. У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.

Відомо про шістьох постраждалих в Києві унаслідок атаки росіян - з Голосіївського району госпіталізовані три особи, а ще троє постраждали у Дніпровському районі, з них двоє - госпіталізовані.

8.44. Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі столиці України. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок атаки з боку РФ.

8.37. Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ворожого удару.

8.24. У столичному Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці.

8.18. У Голосіївському районі Києва, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.

8.14. Чоловік, якого госпіталізували у Миколаєві після ворожого обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі травми - мінно-вибухова та черепно-мозкова.

8.04. У Дніпровському районі Києва одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

8.01. Мер Києва Віталій Клико повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

8.00. Група ракет з півдня на столицю України по річищу Дніпра.

7.55. Група ракет змінила курс, рухається на Київ. Решта груп продовжують рух південно-західним курсом.

7.46. Швидкісна ракета на Київ.

7.42. Зафіксовано повторні пуски ворожих ракет.

7.40. Ракети на Черкащині курсом на Київ. Кілька груп ракет на Сумщині південно-західним курсом. Ракета на столицю України з півдня.

7.38. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що є пошкоджені житлові будинки, близько 20 з них - без дахів. Крім того, пошкоджено газові та водопровідні мережі, одна людина була госпіталізована.

7.38. Кілька груп ракет заходять у Сумську область з Курської області.

7.32. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Дрогобичі лунали вибухи.

7.20. Крилаті ракети маневрують на перехресті, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей.

7.13. Крилата ракета рухається у напрямку Львова.

7.09. Жителів Самбору закликали піти в укриття.

7.03. Кілька крилатих ракет продовжували рухатись у напрямку Києва, також маневрували на Львівщині та Хмельниччині.

7.00. Вибухи в Києві. Працювала протиповітряна оборона.

6.56. Загроза для Вінницької області зберігається. Ракети південніше Вінниці кусом на захід. Крім того, крилата ракета у Львівській області.

6.55. Імовірні повторні пуски із Ту-95 з Каспійського моря.

6.54. Потужні вибухи під Києвом.

6.47. Харків зараз бомблять. Мер Ігор Терехов написав, що є інформація про влучання в нежитловий об'єкт.

6.46. Пусти Х-22, загроза для Харківської області.

6.45. Ракета рухається у напрямку Дніпропетровської області.

6.44. Крилаті ракети маневрують у Хмельницькій, Вінницькій і Черкаській областях.

6.39. Ракети у Харківській області.

6.38. Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельницької області.

6.35. Ракета в Чернігівській області курсом на південний захід.

6.30. Крилаті ракети у небі над Вінницькою областю, південніше міста Вінниця.

6.25. За попередніми відомостями, у Кіровоградській області летить ракета Х-101/Х-555 супротивника.

6.23. Крилата ракета у Кіровоградській області, курс - на захід.

6.22. Кілька груп ракет на півдні Київської області, курсом на Вінницьку. Група ракет у Кіровоградській області рухалися на північний захід. Також була ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.

6.16. Нова група ракет на Сумщині, летять курсом на Полтавщину.

5.47. У мережі повідомили про пуск ворожих ракет Х-22 у бік Херсонської/Миколаївської областей.

5.35. Відомий блогер Миколаївський Ванек у Telegram написав, що підтвердилися пуски ворогом ракет із літаків ТУ-95МС.

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