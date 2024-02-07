Російські окупанти запустили ракети по Україні, першу групу крилатих ракет було помічено в Сумській області. Повітряна тривога в Україні рано вранці була в всіх областях.
Ракети прямували в бік Полтавської області, про це повідомили Повітряні Сили збройних сил України. "Харків - в укриття!", - зазначалося у повідомленні. Згодом стало відомо, що швидкості цілі є в напрямку Павлограда. У Повітряних силах додали, що Харкову загрожує ворожа балістика. Потім у ЗСУ закликали сховатися в укриття жителів Полтави. Потім повідомили, що на Київ зі сходу летять ракети.
Крім того, росіяни атакують дронами типу "Шахед" Миколаївську область. За попередніми відомостями ворог запускав з літаків, зокрема, ракети Х-22.
У Харкові, Києві та Миколаєві лунали вибухи, є інформація про "прильоти". У Миколаєві є жертва. У Києві пошкоджено багатоповерхівку, загорілася будівля станції техогляду. Столична влада повідомила, що унаслідок ворожої атаки є шестеро постраждалих.
Ракетний удар по Україні 7 лютого - що треба знати
9.13. У більшості областей нашої держави вже немає повітряної тривоги.
8.53. За відомостями столичної влади, у Голосіївському районі екстрені служби гасять загоряння на кількох поверхах 18-поверхового та ліквідовують пожежу в будівлі станції техогляду. У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.
Відомо про шістьох постраждалих в Києві унаслідок атаки росіян - з Голосіївського району госпіталізовані три особи, а ще троє постраждали у Дніпровському районі, з них двоє - госпіталізовані.
8.44. Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі столиці України. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок атаки з боку РФ.
8.37. Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ворожого удару.
8.24. У столичному Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці.
8.18. У Голосіївському районі Києва, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.
8.14. Чоловік, якого госпіталізували у Миколаєві після ворожого обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі травми - мінно-вибухова та черепно-мозкова.
8.04. У Дніпровському районі Києва одному постраждалому медики надали допомогу на місці.
8.01. Мер Києва Віталій Клико повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
8.00. Група ракет з півдня на столицю України по річищу Дніпра.
7.55. Група ракет змінила курс, рухається на Київ. Решта груп продовжують рух південно-західним курсом.
7.46. Швидкісна ракета на Київ.
7.42. Зафіксовано повторні пуски ворожих ракет.
7.40. Ракети на Черкащині курсом на Київ. Кілька груп ракет на Сумщині південно-західним курсом. Ракета на столицю України з півдня.
7.38. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що є пошкоджені житлові будинки, близько 20 з них - без дахів. Крім того, пошкоджено газові та водопровідні мережі, одна людина була госпіталізована.
7.38. Кілька груп ракет заходять у Сумську область з Курської області.
7.32. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Дрогобичі лунали вибухи.
7.20. Крилаті ракети маневрують на перехресті, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей.
7.13. Крилата ракета рухається у напрямку Львова.
7.09. Жителів Самбору закликали піти в укриття.
7.03. Кілька крилатих ракет продовжували рухатись у напрямку Києва, також маневрували на Львівщині та Хмельниччині.
7.00. Вибухи в Києві. Працювала протиповітряна оборона.
6.56. Загроза для Вінницької області зберігається. Ракети південніше Вінниці кусом на захід. Крім того, крилата ракета у Львівській області.
6.55. Імовірні повторні пуски із Ту-95 з Каспійського моря.
6.54. Потужні вибухи під Києвом.
6.47. Харків зараз бомблять. Мер Ігор Терехов написав, що є інформація про влучання в нежитловий об'єкт.
6.46. Пусти Х-22, загроза для Харківської області.
6.45. Ракета рухається у напрямку Дніпропетровської області.
6.44. Крилаті ракети маневрують у Хмельницькій, Вінницькій і Черкаській областях.
6.39. Ракети у Харківській області.
6.38. Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельницької області.
6.35. Ракета в Чернігівській області курсом на південний захід.
6.30. Крилаті ракети у небі над Вінницькою областю, південніше міста Вінниця.
6.25. За попередніми відомостями, у Кіровоградській області летить ракета Х-101/Х-555 супротивника.
6.23. Крилата ракета у Кіровоградській області, курс - на захід.
6.22. Кілька груп ракет на півдні Київської області, курсом на Вінницьку. Група ракет у Кіровоградській області рухалися на північний захід. Також була ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.
6.16. Нова група ракет на Сумщині, летять курсом на Полтавщину.
5.47. У мережі повідомили про пуск ворожих ракет Х-22 у бік Херсонської/Миколаївської областей.
5.35. Відомий блогер Миколаївський Ванек у Telegram написав, що підтвердилися пуски ворогом ракет із літаків ТУ-95МС.
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