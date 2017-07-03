Доба в зоні АТО: 20 ворожих обстрілів, двоє бійців отримали поранення - штаб

Російсько-терористичні бандформування на Донбасі не припиняють порушувати домовленості про припинення вогню, однак кількість випадків застосування противником артилерії суттєво знизилась. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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До кінця доби було нараховано 20 фактів ведення бойовиками вогню по опорних пунктах підрозділів ЗС України. Переважна частина цих обстрілів припала на темну пору доби.

На приморському напрямку перші ворожі постріли пролунали вчора близько 19.00.

"Порушити хитке перемир'я на цьому напрямку окупанти вирішили гучно. Вони випустили майже два з половиною десятки снарядів зі 122-мм артилерійських систем по наших позиціях в районі Водяного. Згодом злочинці декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів в районі Лебединського. Поблизу Павлополя та Гнутового противник бив з гранатометів різних модифікацій. По наших опорних пунктах неподалік Новотроїцького найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів", - повідомляють у штабі, зазначаючи, що всього тут зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

На донецькому напрямку бойовики вчора 7 разів відкривали вогонь.

"Порушення противником режиму припинення вогню відбувалось на ділянці лінії бойового зіткнення, що простягається від південного передмістя Авдіївки до околиць тимчасово окупованої Горлівки. Зокрема, по оборонних укріпленнях сил АТО в районі Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Також з різних систем піхотного озброєння окупанти обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, на підступах до Кам'янки та неподалік Верхньоторецького. Окрім того, поблизу Авдіївки незаконні збройні формування застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм", - сказано у повідомленні.

Як зазначають у штабі АТО, на луганському напрямку впродовж минулої доби підконтрольні Росії банди 5 разів вдавались до збройних провокацій проти українських захисників. Зокрема, ще до світанку і пізно ввечері бойовики з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Станиці Луганської. З гранатометів противник обстрілював укріплення українських підрозділів поблизу Щастя та селища Жовте. А районі Бахмутської траси ще на світанку минулої доби окупанти застосовували 120-мм міномети, з яких били по оборонцях Кримського.

"В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора, на жаль, зазнали поранень", - підсумували у штабі.