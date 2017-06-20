Бойовики за добу випустили понад 60 мін в напрямку позицій ЗСУ біля Кримського

13:21, 20 червня 2017
Війна
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Найбільш активними на Луганському напрямку бойовики були саме в день.

REUTERS

Російсько-окупаційні війська за добу випустили понад 60 мін в напрямку позицій сил АТО поблизу Кримського Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На луганському напрямку найгарячіше вчора було в районі Кримського, де за добу ворог випустив понад 60 мін в напрямку позицій сил АТО, причому найбільш активними бойовики були саме в день. Вогонь вівся зі східного напрямку», - зазначив він.

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«Ще ряд випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ відбувся у Попаснянському районі, поблизу Щастя, а також в Станиці Луганській», - зауважив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 43 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення, четверо воїнів зазнали поранень.

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Теги: #війна на Донбасі#бойовики обстрілюють ЗСУ