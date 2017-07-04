Більшість цивільних на Донеччині ухиляється від проходження "служби" в окупаційних військах - розвідка

Більшість цивільного населення призовного віку тимчасово окупованої території Донецької області ухиляється від проходження "служби" у з’єднаннях і частинах окупаційних військ.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Заходи російського окупаційного командування щодо вилучення особистих документів, які підтверджують громадянство РФ, викликали невдоволення російських військовослужбовців та найманців.

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"Військовослужбовці РФ 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ відмовились здавати особисті документи, про що командиром полку здійснена доповідь командувачу корпусу", - зауважили у ГУР.

Водночас, згідно з повідомленням розвідників, більшість цивільного населення призовного віку тимчасово окупованої території Донеччини ухиляється від проходження "служби" у з’єднаннях і частинах 1 АК ЗС РФ.

"Російським окупаційним командуванням через т.зв. “військові комісаріати” з метою додаткової “мотивації” здійснюється залякування місцевого населення оголошенням в розшук та позбавленням виїзду за межі так званої "ДНР", - додали в розвідці.