Бойовики на Донбасі влаштували між собою п’яну перестрілку, одного вбито – розвідка

В з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) на Донбасі продовжуються протиправні дій щодо місцевого населення та випадки небойових втрат серед бойовиків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«Під час вживання алкогольних напоїв на передових позиціях між військовослужбовцями 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) виникло збройне зіткнення, в результаті чого один з них був застрелений», - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також інформує, що військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) пограбували гараж місцевого мешканця та викрали автомобіль.