Бойовики на Донбасі влаштували між собою п’яну перестрілку, одного вбито – розвідка

11:14, 28 червня 2017
Війна
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Під час вживання алкогольних напоїв на передових позиціях між військовослужбовцями 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) виникло збройне зіткнення.

Ілюстрація / REUTERS

В з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) на Донбасі продовжуються протиправні дій щодо місцевого населення та випадки небойових втрат серед бойовиків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«Під час вживання алкогольних напоїв на передових позиціях між військовослужбовцями 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) виникло збройне зіткнення, в результаті чого один з них був застрелений», - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також інформує, що військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) пограбували гараж місцевого мешканця та викрали автомобіль.

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Теги: #розвідка#ситуація в АТО#бойовики алкоголь