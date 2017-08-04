Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл в районі Донецької фільтрувальної станції

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл а районі Донецької фільтрувальної станції 3 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тільки вчора (3 серпня – УНІАН) на Донецькій фільтрувальній станції, розміщеній між підконтрольною урядові Авдіївкою та підконтрольною так званій «ДНР» Ясинуватою, спостерігачі СММ та працівники підрядної організації потрапили під вогонь зі стрілецької зброї», - заявив він.

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«Працівники підрядної організації намагалися встановити камеру (відеоспостереження) на даху фільтрувальної станції, що дозволило б нам забезпечити цілодобовий моніторинг в цьому районі», - додав Хуг.

За його словами, обстріл по цивільних особах здійснювався незважаючи на те, що Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін посприяв раніше отриманню гарантій безпеки для встановлення локального режиму припинення вогню в радіусі 15 км навколо фільтрувальної станції.