Бойовики "ДНР" розстріли мирних жителів списують на "роботу снайперів ЗСУ" – ІС

В окупованій частині Донецької області бойовики здійснюють вбивства мирних жителів, що потім списується на «роботу снайперів ЗСУ».

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зокрема, у н. п. Ужівка (кол. Ленінське) Новоазовського району Донецької області бойовиками «9 вшп мп 1-го АК ДНР» пострілом з автомата був убитий 21-річний місцевий житель С. Цебрий, який намагався припинити мародерство окупантів у дворі свого будинку.

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«Раніше, в окупованому н. п. Саханка бойовиком «ДНР» пострілом в голову була вбита жінка за відмову продати алкогольні вироби власного виробництва. Зазначені факти були задокументовані правоохоронцями ДНР» як «робота снайперів ЗСУ». Тим не менше, серед місцевих жителів поширюється інформація про реальні обставини загибелі їх співгромадян», – повідомили в ІС.