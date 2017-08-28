Окупанти в Донецькій області вбили місцевого жителя - розвідка

Окупанти в Донецькій області вбили місцевого жителя і намагалися сфабрикувати докази з метою звинувачення загиблого в нападі.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Присутність російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях сходу України призводить до загострення обстановки в регіоні та загибелі цивільного населення. 25 серпня двома військовослужбовцями 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ скоєно вбивство цивільної особи. Після злочину російські військовослужбовці намагалися сфабрикувати докази з метою звинувачення загиблого в нападі на військових», - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошують у розвідці, «у зв’язку з відсутністю попереджувальних знаків та непоінформованістю місцевого населення щодо ділянок мінних загороджень поблизу річки Сіверський Донець у районі Красного Яру (смуга відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади 2 АК ЗС РФ) на розтяжці підірвався та отримав травми, не сумісні з життям, місцевий житель».