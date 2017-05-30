У Луганській області на розтяжці підірвалися троє мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації на сторінці в Facebook.

Перед приїздом лікарів, місце події було оціплено військовослужбовцями.

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Військові медики надали постраждалим допомогу та доставили у військовий госпіталь міста Сєвєродонецьк.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області двоє цивільних підірвалися на розтяжці, встановленої окупантами.