У Луганській області на розтяжці підірвалися троє мирних жителів

12:24, 30 травня 2017
Війна
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Військові медики надали постраждалим допомогу та доставили у військовий госпіталь міста Сєвєродонецьк.

Військові оточили місце події до приїзду медиків / segodnya.ua

У Луганській області на розтяжці підірвалися троє мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації на сторінці в Facebook.

Перед приїздом лікарів, місце події було оціплено військовослужбовцями.

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Військові медики надали постраждалим допомогу та доставили у військовий госпіталь міста Сєвєродонецьк.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області двоє цивільних підірвалися на розтяжці, встановленої окупантами.

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Теги: #зона АТО#підрив на розтяжці