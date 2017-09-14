Бойовики обстріляли контрольний пункт "Мар’їнка"

Учора ввечері незаконні збройні формування відкривали вогонь по контрольному пункту в`їзду-виїзду «Мар’їнка».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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«Учора ввечері незаконні збройні формування відкривали вогонь по КПВВ «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники разом із взаємодіючими органами. Обстріл вівся з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній Україні території. Бойовики стріляли в напрямку контрольного пункту зі стрілецької зброї», - повідомили у прикордонному відомстві.

Постраждалих серед військовослужбовців та цивільних немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

За інформацією ДПСУ, загалом з початку року зафіксовано 41 обстріл з боку російських найманців позицій прикордонників.