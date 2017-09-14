Біля Авдіївки поранено українського військового - його негайно доставили до госпіталю

Протягом минулої доби, 13 вересня, російсько-окупаційні бандформування 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, унаслідок чого один український військовий дістав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку.

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"Тут бойовики чотири рази відкривали вогонь із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях на околицях Авдіївки. Унаслідок одного з таких обстрілів близько 23:00 дістав поранення один наш військовий. Його одразу доставили до найближчого військово-медичного госпіталю. Наразі стан його здоров’я задовільний", – повідомили у штабі.

У декількох випадках, коли обстріли противника безпосередньо загрожували життю, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження.

Раніше Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала близько 30 вибухів у Донецькій та Луганській областях.