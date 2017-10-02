Суцільна руїна: у Донецьку показали, як виглядають вулиці в районі аеропорту (фоторепортаж)

У мережі опубліковані фотографії вулиць, які розташовані в Донецьку в районі аеропорту.

90% будинків на цих вулицях постраждали унаслідок бойових дій 2014-2015 років. На вулиці Злітній також були розташовані гіпермаркет "Метро" та автосалони, які були розграбовані й зруйновані, передають "Новости Донбасса".

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У січні 2015 року в цьому районі був підірваний Путиловський міст. З припиненням активних бойових дій у 2016 році жителі почали повертатися в свої будинки.

Раніше житель Луганська прогулявся містом і показав, як сьогодні виглядає "столиця "ЛНР". Незважаючи на те, що бойові дії вже три роки не зачіпають місто, Луганськ все ще виглядає так, ніби війна тут закінчилася тільки вчора.