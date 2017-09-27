Місцевий житель показав, на що перетворився Луганськ після приходу "русского мира" (фото)

Мешканець Луганська прогулявся містом й показав, як сьогодні виглядає "столиця "ЛНР". Незважаючи на те, що бойові дії вже три роки не зачіпають місто, Луганськ все ще виглядає так, ніби війна тут закінчилася тільки вчора, передає "Четверта влада".

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Луганський автовокзал, який у минулому був заповнений людьми і виглядав досить жвавим місцем, зараз стоїть практично порожній. Тепер виїхати звідси в основному можна в міста, підконтрольні "ЛНР".

У воєнторгах Луганська, наприклад, можуть продаватися як нові речі, так і вживані. Можна купити форму, взуття, бронежилети, розвантаження – все, крім зброї. Тут продаються кокарди, нашивки, шеврони. У тому числі й російського зразка.

"Колись тут по Оборонній вулиці ходив трамвай. Тепер немає навіть контактного проводу. Судячи з усього, цей вид транспорту "молодій республіці" виявився не потрібен", - дивуються журналісти.

Трохи далі по вулиці від автовокзалу стоїть занедбаний супермаркет "Фуршет". У 2014-му будівля потрапила під обстріл, вцілілий товар вивезли, щоб не спокушати мародерів. Відтоді приміщення так ніхто і не відремонтував.

На наступній зупинці – торговий центр "Аврора". Він не змінився, тільки ціни тепер в рублях.

На вулицях і в приміщеннях час від часу зустрічаються працюють термінали, які переобладнали під прийом російських рублів. Банкоматів і карток в "ЛНР" немає навіть у "державного банку" – їх тільки обіцяють ввести який рік.

Крім того, реклами на білбордах трохи – мабуть, тим небагатьом, які ще працюють у Луганську, вона не по кишені. Тому на багатьох білбордах красується різного роду соціальна реклама й пропаганда "ЛНР".

Цікаво, що в окупованому Луганську працює український музично-драматичний театр й ставить п'єси. Принаймні, афіші українською мовою свіжі.

Стадіон "Авангард" стоїть порожній. Іноді тут проходять матчі якихось команд "ЛНР", але на них майже ніхто не ходить.

До війни тут був кінотеатр "Україна", але після утворення "ЛНР" його перейменували на "Русь".

Дивно, але Луганський національний університет імені Тараса Шевченка носить його ім'я і зараз.

Також на місці колишніх "Ощадбанку", "Приватбанку" і т. д. нині відкрито "Держбанк "ЛНР": видає зарплати, пенсії, приймає платежі і т. д.

Показав місцевий жителі й висотну будівлю, яку почали зводити за Януковича, майже закінчили, але так і не встигли ввести в експлуатацію до війни.

Дивно, але в "ЛНР" так ніхто і не зніс пам'ятник жертвам Голодомору, а також жертвам Сталінських репресій.

Крім того, одна з будівель, постраждала від обстрілу в 2014 році, досі зяє вибитими вікнами вітрин. Бізнес, що раніше мешкав в цих приміщеннях, давно закрився.

Раніше журналісти дізналися, чим сьогодні живуть і як виглядають торгово-розважальні центри підконтрольного угрупованню "ДНР" Донецька.