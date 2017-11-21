"Усе під контролем": ватажок "ЛНР" зробив заяву щодо ситуації у Луганську

Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький прокоментував силовий переворот у Луганську. За його словами, спроби дестабілізації обстановки в "ЛНР" марні, і найближчим часом вони будуть повністю нейтралізовані, передають "РИА Новости".

Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що сьогоднішній путч в Луганську - це "намагання певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР".

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"У свою чергу, запевняю, що заява Корнета І. А. не має жодних підстав і юридичної сили. Ще з учорашнього дня Корнет І. А. законно відсторонений від займаної посади: є рішення суду, клопотання від відповідного комітету "Народної Ради". Більш того, призначено нового в. о. міністра внутрішніх справ "ЛНР", - заявив Плотницький. Зазначимо, що сам Корнет інформацію про свою відставку спростовує.

Плотницький також запевнив, що ситуація знаходиться під контролем керівництва "ЛНР" і найближчим часом буде повністю вирішена.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цим наказом. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.