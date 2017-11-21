"Міністр внутрішніх справ ЛНР", що повстав проти Плотницького, виступив із заявою

"Міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку. Про це йдеться в офіційній заяві так званого "МВС ЛНР".

За словами Корнета, члени "групи" нібито хотіли влаштувати на території "республіки" "резонансні теракти". Більшість "диверсантів" були затримані, інших членів "групи" та їхніх спільників продовжують шукати.

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За його словами, "отримано докази причетності директора ДТРК ЛНР" Анастасії Шуркаєвої до діяльності українських спецслужб". Також встановлено причетність "керівника адміністрації глави "ЛНР" Ірини Тейцман, а також "начальника служби урядової безпеки МВС ЛНР" Євгена Селіверстова до інсценування у вересні 2016 р. "державного перевороту" в "ЛНР".

Зважаючи на це, зазначається у заяві, ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким прийнято рішення про арешт фігурантів справи. "Глава МВС" також запевнив, що ситуація в місті "перебуває під контролем".

"В даний час ситуація в "Республіці" повністю контролюється силами правоохоронних структур. МВС працює в штатному режимі, особовий склад відомства продовжує виконувати свої обов'язки. Також хочу розвіяти чутки про мою відставку", - заявив "глава МВС".

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.