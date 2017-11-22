Плотницький не втік до Росії: ватажок "ЛНР" показав відеодоказ

Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький не втік у Росію і провів зустріч з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" та в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР".

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Відповідне відео зустрічі опубліковано на сайті ватажка "ЛНР" у середу, 22 листопада.

Як можна почути на відео, Плотницький розпитує про ситуацію в "республіці", а також говорить про спробу державного перевороту через дії Корнета.

Раніше ЗМІ повідомили, що ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький провів "урядову" нараду.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив про втечу ватажка терористичного угруповання "ЛНР" Ігоря Плотницького на територію Російської Федерації.