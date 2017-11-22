Плотницький не залишав "ЛНР" - ЗМІ

У середу вранці, 22 листопада, ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький провів "урядову" нараду.

На ній, зокрема, були присутні "керівник адміністрації" Ірина Тейцман, "начальник служби урядової безпеки МВС "ЛНР" Євген Селіверстов і "голова ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва, повідомили "Новой газете" в прес-службі Плотницького.

Раніше глава МВС "ЛНР" Ігор Корнет, що відмовився визнати власну відставку, звинуватив цих осіб у диверсійній і розвідувальній діяльності на користь України.

Адміністративні будівлі в центрі Луганська залишаються під контролем як представників МВС, лояльних до Корнета, так і воєнізованих підрозділів, що прибули із самопроголошеної "ДНР". При цьому так звані силові структури "ЛНР" зберігають нейтралітет.

Прокуратура відмовляється виконувати вимогу про видачу заступників прокурора. Всі вони залишаються на робочих місцях. Будівля ДТРК "ЛНР" заблокована силовиками з Донецька.

Раніше в групі "Інформаційний спротив" повідомили, що зараз центр Луганська оточений російськими військами і представниками ПВК, яким віддали наказ контролювати ситуацію та не допустити її загострення.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив про втечу ватажка терористичного угруповання "ЛНР" Ігоря Плотницького на територію Російської Федерації.

"За даними моїх джерел, ватажок луганських терористів Ігор "Плотва" Плотницький втік у Росію. Павуки в банці продовжують жерти один одного", - написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.