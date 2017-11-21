Переворот в "ЛНР": Плотницький втік до Росії

Директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив про втечу ватажка терористичної угруповання "ЛНР" Ігоря Плотницького, який покинув окупований Луганськ і ховається на території Російської Федерації.

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"За даними моїх джерел ватажок луганських терористів Ігор "Плотва" Плотницький втік у Росію. Павуки в банці продовжують жерти один одного", - написав Шевченко на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 21 листопада.

Раніше сайт РБК з посиланням на джерело в оточенні Владислава Суркова повідомив, що в конфлікті між Ігорем Плотницьким і звільненим їм "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль вибрав сторону останнього. Зараз Плотницькому не загрожує відставка, йому дали "останній шанс".

"Політична криза в республіці - це "процес становлення моделі контрольного управління з боку Москви", - повідомило джерело.

За його словами, в цьому конфлікті Кремль став на бік Корнета, але Плотницького від влади поки не будуть усувати.

Цю інформацію підтвердило інше джерело РБК, близьке до адміністрації президента РФ.

"Якщо Донецьк досить незалежний від Кремля, і по суті їхні відносини можна описати як ненав'язливий протекторат, то у випадку з Луганськом Москва вирішила скоригувати певні процеси в республіці і збільшити свій вплив", - пояснило близьке до помічника президента РФ джерело.

За його словами, Заходу це може здатися підтвердженням версії про "маріонетки", "але насправді в Москві ретельно зважили всі ризики і прийняли рішення вплинути на політичну обстановку в Луганську".

Джерело додало, що ситуація в Луганську не означає, що в Кремлі видали "безмежний кредит довіри Плотницькому", але в адміністрації президента РФ розуміють, що "частина луганського хаосу - результат не зовсім мудрої тактики голови ЛНР".

"Але йти на радикальні кроки і змінювати керівництво поки не мають наміру. Йому дали останній шанс вибудувати систему заново - але вже без внутрішніх розборок, скандальних замахів і вбивств", - стверджує співрозмовник РБК.