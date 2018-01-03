З початку доби окупанти 5 разів обстріляли підрозділи сил АТО – штаб

З початку доби вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі окупанти 5 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 3 січня 2018 року.

«З початку цієї доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано уже 5 обстрілів наших позицій з боку противника. Усі порушення режиму перемир’я, як і декілька останніх днів, відбулися на Донецькому напрямку», - інформує штаб.

Зазначається, що у передмісті Авдіївки окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів.

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«Довкола Мар’їнки загарбниками було випущено 4 міни 82-го калібру. З мінометів того ж калібру і гранатометів російсько-окупаційні угруповання вели вогонь по оборонних укріпленнях неподалік шахти Бутівка», - повідомляють у штабі АТО.

Крім того, на Приазов’ї, біля Водяного, окупанти застосували фактично увесь арсенал піхотного озброєння – гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. У цьому ж районі, але неподалік Широкиного, загарбники порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці забезпечували виконання усіх заходів щодо дотримання режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках оборони сил АТО порушень перемир’я не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти порушують домовленості.