У зоні АТО з опівночі російсько-терористичні війська двічі порушили перемир’я

З опівночі у зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні війська двічі порушили перемир’я на Донецькому напрямку.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню.

«Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім піхотного озброєння, міномети. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО», - сказано у повідомленні.

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На Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях Збройних сил України з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького. А у передмісті Авдіївки окупанти обстріляли оборонні укріплення українських бійців з великокаліберних кулеметів.

Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.