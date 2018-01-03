Україна використовуватиме американські ПТРК для відповіді на провокації РФ на Донбасі - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що Україна буде використовувати американські протитанкові ракетні комплекси для відповіді на провокації РФ на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

Клімкін сказав, що рішення США про продаж Україні має символічне значення.

"І дуже важливе значення. Але також має важливе практичне значення, оскільки мова йде про зброю саме оборонного характеру", - заявив Клімкін.

"Це зброя може і буде використовуватися в разі провокацій з боку Росії і підтримуваних нею терористів, але як ви розумієте, воно не використовується в атакуючих діях. Тому воно не може використовуватися в якості аргументу, який сприятиме підвищенню температури конфлікту. Навпаки, те, що робить Росія зараз - це абсолютна свідома тактика постійної контрольованої ескалації і ми не виключаємо подальшої мілітарної ескалації", - додав глава МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель зазначає, що в його країні скептично ставляться до того, що поставки зброї Україні зможуть сприяти врегулювати ситуації на Донбасі.

**** За даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може узгодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний обсяг оборонного пакету на суму 47 мільйонів доларів включатиме продаж 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, в Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захист її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про яку саме "посиленому обороноздатності" йде мова.

У свою чергу після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США перетнули межу і "розпалюють війну".