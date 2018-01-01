WP: надання зброї Україні не зупинить агресію Росії, але може змусити Путіна взяти паузу

Газета The Washington Post" похвалила президента США Дональда Трампа за "бездоганно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летального озброєння". Як пише "Голос Америки", відповідну позицію редакції було оприлюднено 30 грудня.

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"Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні, але коли цього тижня вона нарешті вдалась до дій - час було обрано бездоганно. У середині грудня агресія з боку сил очолюваних Росією різко зросла: важкі артилерійські та ракетні обстріли відверто заперечували тезі про те, що трирічна московська інтервенція до Донецької та Луганської областей перейшла до стадії "замороженого конфлікту", - йдеться у матеріалі.

"Подейкували, що Путін вбачав в ескалації в Україні спосіб об'єднати підтримку всередині країни напередодні президентських виборів, які відбудуться у Росії у березні", - зазначає WP.

Видання зазначає, що рішення Трампа надати Україні протитанкові ракети "Джавелін" та погодити продаж снайперських гвинтівок "не зупинить російський наступ, якщо він матиме місце, але воно може примусити Путіна взяти паузу".

"Це гідне застосування принципу "мир через силу" президента Рональда Рейґана, яким Трамп, за власним зізнанням, захоплюється. ... Путін має усвідомити, що його агресія, чи-то в Україні, чи у кіберпросторі, отримає відпір і потягне за собою відчутні збитки для нього", - пише WP.

ЗМІ зазначає, що кількість зброї, яку отримає Україна, є "скромною", а офіційні особи називають це озброєння "заплатками", оскільки воно заповнить ключові слабкості у захисті країни.

"Тепер українські військові зможуть використовувати снайперські системи M107A1, які США їм продають, щоб урівняти шанси із супротивником. Аналогічно, "Джавеліни" можуть нищити російські танки у разі нового наступу - і змусити Кремль зважити на потенційні нові втрати російських солдатів, які в Кремлі як і раніше заперечують", - пише видання.

"Трамп відступив від позиції президента Барака Обами, який відхиляв пропозиції щодо надання Києву смертоносної зброї. Обама підкреслював, що постачання до України зброї лише призведе до подальшої ескалації з боку Росії. Нарешті ми побачимо, чи було таке обґрунтування розумним, чи - лише виправданням для бездіяльності", - підсумовує WP.

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin. 22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн. доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок. Разом з тим, в Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал".

Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні на захист її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про яку саме «посилену обороноздатність» йде мова. Після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США перейшли межу і "розпалюють війну".

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер підтвердив, що адміністрація Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів.