Бойовики "ЛНР" "віджимають" у підприємців авто і спецтехніку на українських номерах – ІС

В окупованому "ЛНР" Перевальську так зване МВС відібрало автомобілі і спецтехніку у місцевих підприємців.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», один з агрументів – відсутність "реєстрації" за правилами "ЛНР".

«Зокрема, за адресою: м. Перевальськ, вул. Дзержинського, 24, на території автобази, яка належить ТОВ «Торговий дім» бойовиками виявлені і вилучені автотранспортні засоби "без реєстраційних документів" - з українськими номерами (ЛАЗ р/н ВВ 08-12 ВТ, ПАЗ р/н ВВ 37-66 ВВ, ПАЗ СТ 38-43 СВ, КрАЗ р/н ВВ 52-41 АТ, ЗІЛ р/н ВВ 11-53 ВО, ГАЗ 66 р/н ВВ 24-87 АА, навантажувач JCB 56 р/н 01-23 ВВ, 2 КрАЗу бетономішалки р/н ВІ 73-56 ВВ і ВІ 91-76 ВВ, 4 а/м «Волга» р/н ВВ 10-59 АЕ, СТ 10-60 АЕ, СТ 10-53 АЕ, СТ 10-62 АЕ і 3 а/м «Волга» без м/н», – йдеться в повідомленні ІС.

Крім того, за даними групи, у кар'єрі, розташованому на території селища Бугаївка Перевальського р-ну виявлено та вилучено екскаватор JCB жовтого кольору на гусеничному ходу, подрібнювач каменю «Premiertrak», блакитного кольору, що належать ТОВ «Донкуб».