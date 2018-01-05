"Новоросія" виявилась "пшиком": в ІС розповіли про падіння бойового духу серед бойовиків "ЛНР"

На окупованій території Луганської області відзначається посилення впливу російської ФСБ.

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Як зазначає група «Інформаційний спротив», раніше, в період «правління» Плотницького, «республіку» контролювали конкуруючі між собою ФСБ і ГРУ ГШ ЗС РФ. Це часто призводило до конфлікту інтересів і реальних конфліктних ситуацій. Сам же Плотницький більше тяжів до ГРУ-шників.

«Після «перевороту» і втечі ватажка «республіки» в Росію в ОРЛО різко активізувалися представники ФСБ. Крім тотального контролю бізнес-середовища, "феси" «сіли» на керівні посади в армійських підрозділах», здійснюючи постійний контроль над ситуацією аж до ротного рівня. Мета очевидна: знайти і «перевиховати» серед бойовиків незадоволених новою «владою» та ситуацією в «лнр» в цілому. Тих, хто голосніше за всіх обурюється, звільняють», – йдеться в повідомленні ІС.

Підкреслюється, що в цілому серед бойовиків панує падіння бойового духу і зневіра у «світле майбутнє». «Вже абсолютно зрозуміло, що «новоросія» виявилась пшиком, а самих «вояк» використовують як пішаків у політичних іграх», – додали в ІС.