Російська армія тільки вбитими втратила понад 140 солдатів.

На Луганщині бійці 3 окремої штурмової бригади (3 ОШБр) за один день знищили пів батальйону окупаційної російської армії.

Про це повідомила пресслужба бригади. "Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції", - розповіли віськові і додали, що ворог зазнав повного розгрому "на рубежах "Трійки"".

Зазначається, що до ліквідації загарбників залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого та 1-го механізованого батальйонів. Зокрема, по окупантах працювала артилерія, скиди та FPV підрозділів. Водночас у вогневий контакт на землі вступила піхота бригади.

Відео дня

В результаті, втрати росіян за день боїв склали: 143 солдати вбитими та 86 — пораненими. Українські військові запевняють, що противник не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.

"Виконано за участі Батальйону безпілотних систем та Протитанкового. Також АДн "Вершники Грому" та САДн "Команда Постріл"!", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

На Курщині бійці 4-го полку "Рейнджер", що входить до структури Сил спеціальних операцій, зачистили частину населеного пункту та захопили у полон російського окупанта. Операція здійснилася за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії тощо. В результаті, під час зачистки території українські бійці захопили документацію окупантів та одного з них взяли у полон.

Вас також можуть зацікавити новини: