Люди досі не можуть покинути окупований Маріуполь без фільтрації, в місті суттєво зріс рівень смерності.

Рік тому, 20 травня 2022 року, російські загарбники окупували Маріуполь Донецької області, який українські воїни мужньо боронили декілька місяців. З 400 тисяч людей, які жили там до російського вторгнення, в місті залишилося біля 120 тисяч, десятки тисяч маріупольців загинули.

"Це єдине місто, яке було оточене на четверту добу повномасштабного вторгнення. Єдине місто, в якому на той момент перебувало 400 тис. жителів. Єдине місто, з якого Росія – держава-терорист – не випускала людей, застосовувала системи залпового вогню, використовуючи килимове бомбардування. 50% міської інфраструктури знищено за 86 днів", – заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко.

За офіційними даними, у Маріуполі внаслідок російського вторгнення загинули 22 тисячі цивільних мешканців. Це вдвічі більше, ніж за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

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"Те гетто, яке на початку окупації створила російська влада, не змінилося: люди не можуть без фільтрації покинути Маріуполь. У місті знищено 70% медичної інфраструктури, тобто лікарень у місті немає, лікарів теж немає, обладнання, яке якимось дивом уціліло, вивозили на територію так званої "ДНР" та видавали під лейблом "Единой России". Рівень смертності в місті зріс і становить 200-300 осіб на добу", – повідомив Бойченко.

Міський голова тимчасово окупованого Маріуполя зазначив, що в місті великі проблеми з водопостачанням. Водозабір нині проводиться з резервного водосховища, яке за нормальних умов було розраховане на 12 місяців. Його вже майже спустошили. При цьому зазначається, що в резервному озері вода завжди була технічною. Бойченко наголосив, що "якісного питного режиму в місті немає і не буде до української влади".

Крім того, в місті немає роботи. Зиму Маріуполь пережив без опалення та з перебоями в електропостачанні.

"Життя в місті немає. Росіяни завезли якісь свої структури, що працюють, відкрили магазини, але ціни в них у 3-5 разів вищі, ніж в Україні".

Окупація Маріуполя

Російські загарбники продовжують знищувати Маріуполь. В окупованому місті вже демонтували 282 багатоквартирних будинки. Ворог планує знести ще приблизно 700.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що в руїнах внаслідок російського вторгнення – понад 90% Маріуполя. В місті зʼявляються нові братські могили.

Про реалії життя під окупацією розповіли і мешканці міста. Після захоплення міста росіянами, Маріуполь перетворився на "похмуру версію Радянського Союзу". Центр міста, де колись жило майже півмільйона людей, перетворився на "суцільну пустку". Водночас на стінах вцілілих адміністративних будівель і шкіл зʼявилися портрети російського диктатора Володимира Путіна.

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